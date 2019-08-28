В России разрабатывают контроллер для беспилотников

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 28 авг - РИА Новости. Полетный контроллер "Сокол-360", разрабатываемый специалистами инжинирингового центра (ИЦ) Севастопольского госуниверситета, использует отечественную элементную базу и позволит в перспективе полностью отказаться от импортного программного обеспечения при производстве российских беспилотников, сообщил РИА Новости и.о. директора института национальной технической инициативы (ИНТИ) СевГУ Сергей Дудников.

"Предполагается, что наш полетный контроллер станет стандартом в России. Если кто-то не хочет покупать импортный контроллер с импортной программой, которая в любой момент может посадить беспилотник по команде из Госдепа, он может использовать наш контроллер без программных или аппаратных "закладок" и недокументированных функций", - сказал Дудников.

"Сокол-360" предназначен для управления главными приводами и периферийными устройствами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) квадрокоптерного типа с возможностью автоматической стабилизации ориентации БПЛА в пространстве и дистанционного управления с применением дополнительных специализированных модулей и узлов, сообщили в пресс-службе университета.

Инжиниринговый центр университета уже заключил договор с НИИ "Кулон", занимающимся разработкой отечественных дронов. "Сокол-360" представлен на стенде НТИ "Аэронет" на международном аэрокосмическом салоне МАКС, который в эти дни проходит в подмосковном Жуковском.

Первоначально "Сокол-360" будет совместим с повсеместно используемым программным обеспечением для управления БПЛА "Mission Planner", но в рамках финального этапа проекта будет создано собственное мультиплатформенное ПО, которое будет способно конкурировать с "Mission Planner", сообщили в СевГУ. Финальное изделие будет использовать исключительно отечественные облачные и навигационные сервисы и модуль ГЛОНАСС-позиционирования.