В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов

МОСКВА, 28 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Рейтинг пятисот лучших азиатских брендов года, в который вошли торговые марки 22 стран и регионов мира, обнародован в китайском Сянгане.
Первые три места заняли японская автокомпания "Тойота", Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid) и Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).В десятку также попали Haier, Honda, Tencent, Samsung, Huawei, China Life и CNPC. По количеству вошедших в рейтинг брендов лидируют Китай с 211-ю, Япония со 138-ю и Южная Корея с 49-ю брендами. Количество китайских брендов - 42,2% от рейтинга. Показатель лояльности китайских потребителей к брендам по сравнению с предыдущими годами увеличился, составив 48%. Huawei признан самым любимым брендом китайских потребителей.
Данный рейтинг совместно составлен и обнародован лабораторией оценки стоимости брендов World Brand Lab и группой World Executive Group.
Профессор бизнес-школы Оксфордского университета Said Business School, участвующий в составлении рейтинга, Стивен Фогель, отметил, что в контексте сложной обстановки глобальной торговли, Китаю необходимо ускорять работу по развитию технологий и созданию брендов. Появится ли в ближайшие 10 лет в Китае группа мировых брендов – важный критерий оценки высококачественного экономического развития в стране.