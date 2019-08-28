В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов

Первые три места заняли японская автокомпания "Тойота", Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid) и Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).В десятку также попали Haier, Honda, Tencent, Samsung, Huawei, China Life и CNPC. По количеству вошедших в рейтинг брендов лидируют Китай с 211-ю, Япония со 138-ю и Южная Корея с 49-ю брендами. Количество китайских брендов - 42,2% от рейтинга. Показатель лояльности китайских потребителей к брендам по сравнению с предыдущими годами увеличился, составив 48%. Huawei признан самым любимым брендом китайских потребителей.