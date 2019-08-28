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РИА Новости

В ЛНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения у жилых домов

14:14 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении вооружения и техники у жилых домов в населенных пунктах Донбасса.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Нашей разведкой выявлено размещение реактивных систем залпового огня "Град" (БМ-21) в 40 метрах от жилых домов и в 120 метрах от здания школы в населенном пункте Чабановка", - заявил Филипоненко на брифинге.
По его словам, у линии соприкосновения в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Троицкое и Новозвановка замаскированы и рассредоточены около 10 боевых бронированных машин силовиков, в населенном пункте Попасная на территории жилого дома размещен БТР-80.
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