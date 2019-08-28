В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Турции дипломата

МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Раненный в Анкаре белорусский дипломат Александр Поганшев вернулся на родину, где проходит курс восстановления и дополнительного лечения, сообщил в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ранее дипломат получил ранение в результате нападения психически неуравновешенного человека во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается. В конце июля посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных сообщил РИА Новости, что состояние дипломата уже не вызывает опасений, его перевели из реанимации в обычную палату.

"Благодаря тем действиям, которые были предприняты... дипломат находится в добром здравии. Сейчас он вернулся на родину, проходит курс восстановления и дополнительного лечения, которое предусмотрено в этой ситуации", - рассказал Макей журналистам, уточнив, что самочувствие Поганшева нормальное.