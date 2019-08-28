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РИА Новости

В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Турции дипломата

14:08 28.08.2019 (обновлено: 14:09 28.08.2019)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Раненный в Анкаре белорусский дипломат Александр Поганшев вернулся на родину, где проходит курс восстановления и дополнительного лечения, сообщил в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Ранее дипломат получил ранение в результате нападения психически неуравновешенного человека во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается. В конце июля посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных сообщил РИА Новости, что состояние дипломата уже не вызывает опасений, его перевели из реанимации в обычную палату.
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"Благодаря тем действиям, которые были предприняты... дипломат находится в добром здравии. Сейчас он вернулся на родину, проходит курс восстановления и дополнительного лечения, которое предусмотрено в этой ситуации", - рассказал Макей журналистам, уточнив, что самочувствие Поганшева нормальное.
Глава МИД выразил благодарность турецкой стороне за оказанную помощь и оперативное реагирование на эту ситуацию. "И особо хотел бы подчеркнуть еще раз, что мы не видим здесь никакой политической или иной подоплеки, которая могла бы повлиять или влияет на наши (белорусско-турецкие - ред.) отношения. Мы рассматриваем это как инцидент на бытовой почве", - сказал Макей.
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