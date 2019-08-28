"Дочка" Роскосмоса может обзавестись спутниковой группировкой

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Дочернее предприятие Роскосмоса компания "ТерраТех" в будущем может начать сама заказывать спутники у Роскосмоса, чтобы обзавестись своей орбитальной группировкой, рассказала гендиректор компании "ТерраТех" (предприятие Роскосмоса) Милана Элердова.

"Мы не можем исключать, что через несколько лет мы сможем выступить заказчиком таких вещей и заказывать у Роскосмоса (спутники - ред.)", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости, появится ли у компании своя орбитальная группировка.