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РИА Новости

"Дочка" Роскосмоса может обзавестись спутниковой группировкой

14:08 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМакеты космических ракет-носителей на стенде ГК "Роскосмос" во время форума "Армия-2018"
Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК Роскосмос во время форума Армия-2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Дочернее предприятие Роскосмоса компания "ТерраТех" в будущем может начать сама заказывать спутники у Роскосмоса, чтобы обзавестись своей орбитальной группировкой, рассказала гендиректор компании "ТерраТех" (предприятие Роскосмоса) Милана Элердова.
"Мы не можем исключать, что через несколько лет мы сможем выступить заказчиком таких вещей и заказывать у Роскосмоса (спутники - ред.)", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости, появится ли у компании своя орбитальная группировка.
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Но в ближайшие годы компания планирует использовать спутники Роскосмоса и данные с иностранных аппаратов, отметила она.
Элердова добавила, что в мире существуют частные компании-операторы, имеющие собственные группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
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