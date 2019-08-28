Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T14:08Z
https://ria.ru/20190828/1557992880.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/146607/86/1466078670_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_34cf5748a163dd3632e0b98b878edfce.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Российско-китайские велогонки пройдут в Хэйлунцзяне и Приморье в сентябре

14:08 28.08.2019
11
© AFP 2019 / Jeff PachoudУчастник велогонки
Участник велогонки
© AFP 2019 / Jeff Pachoud
МОСКВА, 28 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Открыт прием заявок на участие в российско-китайских велогонках в провинции Хэйлунцзян и Владивостоке. 15 сентября откроются лиговые соревнования.
Турнир состоит из трех основных групп: представителей элиты, возрастная группа и группа опыта. Первый заезд стартует 15 сентября в Суйфэньхэ. Предельная длина гоночной трассы в первом матче 53,2 километра, из которых горная дорога - 14,6 километра, а общий подъем - 694 метра. 18 сентября во Владивостоке состоится второй этап соревнований, в котором пройдут круговые гонки с дистанцией в один круг 7,59 километра, возрастная группа проезжает 4 круга, а элитная команда - 6 кругов. Финал состоится 21 сентября в городе Фуюань в Хэйлунцзяне.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзян
Рекомендуем
Города мира. Гонконг
В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов
РИА
Новости
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Власти Подмосковья допускают возможность субсидий в экотуризм на ООПТ
Гуанчжоу, Китай
Глобальный форум юристов пройдет в декабре в Китае
Карета скорой помощи
СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии
Лента
новостей
Производство колбасы из оленины
Китай заинтересован в поставках оленины из Якутии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил вопрос продвижения русского языка и литературы в Малайзии
Процесс производства российских банкнот
В Чувашии направят более 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов
Дом правительства Московской области
Девять ООПТ создадут в Подмосковье до конца 2019 года
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков выразил надежду на содействие ОБСЕ в оправдании Вышинского
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД отметили востребованность Севморпути
Рост экономики
Объем тюменского экспорта составил $1,27 млрд за первые полгода 2019 года
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Якутские авиакомпании закупят самолеты отечественного производства
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
Вышинский покинул здание суда после решения об освобождении из-под стражи
Бурый медведь
Жителей Кузбасса призвали изучить правила поведения при встрече с медведем
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Стало известно, когда представят проект российско-китайского лайнера CR929
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
Лента новостейМолния