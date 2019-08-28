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РИА Новости

США выкручивают руки партнерам России по ВТС, считает Шугаев

14:05 28.08.2019
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© Фото : пресс-служба ФСВТС РоссииДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© Фото : пресс-служба ФСВТС России
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Представители США занимаются беспределом, оказывая давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, заявил в среду глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Сегодня американцы, прежде всего, выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным. И им не позавидуешь, и одновременно это ярчайшее проявление, не хочется штампы употреблять по поводу недобросовестной конкуренции, но это просто беспредел", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
По его словам, каждый день сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепа приезжают к органам, ответственным за военно-техническое сотрудничество, и "не стесняясь" говорят о возможных негативных последствиях взаимодействия с Россией.
"Это беспрецедентно. Такого никогда не было, даже в самые худшие времена. Какое-то приличие элементарное было. Сейчас это вышло за рамки каких-то правовых отношений", - добавил Шугаев.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Каракас
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Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияСШАВ мире
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