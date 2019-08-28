США выкручивают руки партнерам России по ВТС, считает Шугаев

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Представители США занимаются беспределом, оказывая давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, заявил в среду глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Сегодня американцы, прежде всего, выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным. И им не позавидуешь, и одновременно это ярчайшее проявление, не хочется штампы употреблять по поводу недобросовестной конкуренции, но это просто беспредел", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

По его словам, каждый день сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепа приезжают к органам, ответственным за военно-техническое сотрудничество, и "не стесняясь" говорят о возможных негативных последствиях взаимодействия с Россией.

"Это беспрецедентно. Такого никогда не было, даже в самые худшие времена. Какое-то приличие элементарное было. Сейчас это вышло за рамки каких-то правовых отношений", - добавил Шугаев.