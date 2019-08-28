Глобальный форум юристов пройдет в декабре в Китае

МОСКВА, 28 авг - . Глобальный форум юристов (Global Lawyers Forum) пройдет 9 и 10 декабря в Гуанчжоу. " Проект "Россия-Китай: главное . Глобальный форум юристов (Global Lawyers Forum) пройдет 9 и 10 декабря в Гуанчжоу.

Председатель Всекитайской ассоциации юристов (ACLA) Ван Цзюньфэн сообщил, что будут приглашены более 600 юристов, сотрудников юридических департаментов государственных органов, представителей международных организаций и экспертов из Китая и из-за рубежа. Участники проведут обмен мнениями вокруг главной темы "Научно-технический прогресс и юридические услуги".

В Китае впервые проводится широкомасштабное международное событие этой тематики, которое имеет большое значение для укрепления обменов и сотрудничества между китайскими и иностранными юристами, а также повышения способности и уровня имеющих отношение к иностранному государству юридических услуг, предоставленных китайскими юристами.