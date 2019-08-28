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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Глобальный форум юристов пройдет в декабре в Китае

14:05 28.08.2019
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© Depositphotos / zhudifengГуанчжоу, Китай
Гуанчжоу, Китай
© Depositphotos / zhudifeng
МОСКВА, 28 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Глобальный форум юристов (Global Lawyers Forum) пройдет 9 и 10 декабря в Гуанчжоу.
Председатель Всекитайской ассоциации юристов (ACLA) Ван Цзюньфэн сообщил, что будут приглашены более 600 юристов, сотрудников юридических департаментов государственных органов, представителей международных организаций и экспертов из Китая и из-за рубежа. Участники проведут обмен мнениями вокруг главной темы "Научно-технический прогресс и юридические услуги".
В Китае впервые проводится широкомасштабное международное событие этой тематики, которое имеет большое значение для укрепления обменов и сотрудничества между китайскими и иностранными юристами, а также повышения способности и уровня имеющих отношение к иностранному государству юридических услуг, предоставленных китайскими юристами.
Ван Цзюньфэн отметил, что в настоящее время Министерство юстиции и Всекитайская ассоциация юристов уже направили приглашения министрам юстиции 22 стран, генеральному прокурору одной страны, председателям 5 международных организаций юристов, национальным ассоциациям адвокатов 44 стран. Официальный сайт нынешнего форума запущен 27 августа и уже начал принимать заявки на участие.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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