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РИА Новости

Москва дорожит союзническими отношениями с Минском, заявил Песков

14:03 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва дорожит союзническими отношениями с Минском, партнерство и союзничество продолжается и будет развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ценим и дорожим нашими союзническими отношениями с Минском, вы знаете, что продолжаются интеграционные процессы, продолжается развитие нашего союзного государства. Мы близкие союзники и партнеры по развитию ЕврАзЭСа (ЕАЭС - ред.). И это партнерство и союзничество, естественно, продолжается и будет только развиваться. Здесь нет никаких сомнений". - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, не противоречит ли интересам Москвы в регионе возобновление взаимодействия Минска и Вашингтона.
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Ранее издание Foreign Policy сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джона Болтона планирует посетить Белоруссию на этой неделе. По данным издания, Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит эту страну, с начала этого века. Между тем не уточнялось, с кем планирует встретиться Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня в ходе его визита. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в среду заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите Болтона в Белоруссию.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
26 июля, 13:18Сказано в эфире
Политолог: противопоставлять Россию и Белоруссию "дико"Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, что его страна ни в коем случае не будет рвать отношения с Россией. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
В январе в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута". В августе Белоруссию посетил конгрессмен США Майк Куигли, состоялась встреча с замглавы МИД республики Андреем Дапкюнасом. В МИД тогда отмечали, что собеседники отметили важность дополнительных усилий по укреплению доверия в отношениях Минска и Вашингтона.
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Джон БолтонЕвразийский экономический союзВладимир МакейДмитрий ПесковБелоруссияРоссияПолитика
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