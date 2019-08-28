Москва дорожит союзническими отношениями с Минском, заявил Песков

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва дорожит союзническими отношениями с Минском, партнерство и союзничество продолжается и будет развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ценим и дорожим нашими союзническими отношениями с Минском, вы знаете, что продолжаются интеграционные процессы, продолжается развитие нашего союзного государства. Мы близкие союзники и партнеры по развитию ЕврАзЭСа (ЕАЭС - ред.). И это партнерство и союзничество, естественно, продолжается и будет только развиваться. Здесь нет никаких сомнений". - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, не противоречит ли интересам Москвы в регионе возобновление взаимодействия Минска и Вашингтона.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джона Болтона планирует посетить Белоруссию на этой неделе. По данным издания, Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит эту страну, с начала этого века. Между тем не уточнялось, с кем планирует встретиться Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня в ходе его визита. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в среду заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите Болтона в Белоруссию.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.