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РИА Новости

Украинские силовики в среду дважды открывали огонь по ЛНР

14:01 28.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики в среду дважды открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 августа украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"С начала текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия жилой массив населенного пункта Голубовское, из миномета калибром 120 миллиметров - район населенного пункта Нижнее Лозовое.
"Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - сообщил офицер пресс-службы Народной милиции.
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