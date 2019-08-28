Украинские силовики в среду дважды открывали огонь по ЛНР

ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики в среду дважды открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 августа украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"С начала текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия жилой массив населенного пункта Голубовское, из миномета калибром 120 миллиметров - район населенного пункта Нижнее Лозовое.
"Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - сообщил офицер пресс-службы Народной милиции.