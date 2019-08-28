Четвертое тестирование системы онлайн-голосования в Москве идет без сбоев

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Попыток взлома и сбоев в ходе четвертого тестирования системы электронного голосования, которое проходит в Москве, по состоянию на 13.40 не зарегистрировано, голосование идет в обычном режиме, сообщил РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

"Никаких сбоев пока нет, попыток взлома не зарегистрировано. Голосование проходит в обычном режиме", - сказал Костырко.

В четвертом тесте принимают участие только жители трех районов Москвы, где на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование. Они отвечают на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения.

Как ранее рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, на этом тесте разработчики хотят дать возможность избирателям проверить, был ли учтен их голос, чего не удавалось сделать в ходе предыдущих тестовых голосований.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы 23 июля прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.

В третьем этапе тестирования 21 августа участвовали только жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. По итогам третьего теста явка составила 53%, взломов системы не было.