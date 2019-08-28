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РИА Новости

Украинцы считают, что правильно голосовали на выборах в Раду, показал опрос

14:01 28.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по результатам выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов по результатам выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подсчет голосов по результатам выборов в Верховную раду Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Более 90% украинских избирателей считают, что они сделали правильный выбор во время голосования за новую Верховную раду, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
По итогам парламентских выборов, состоявшихся на Украине 21 июля, партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Присяга, по итогам которой партия получит 254 мандата в новой Раде при необходимых 226 голосов для принятия решений, пройдет 29 августа. Тогда же депутаты начнут формировать фракции, комитеты и президиум парламента. Также в Раду прошли "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
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"Абсолютное большинство избирателей (91%) считает, что они сделали правильный выбор на выборах Верховной Рады", - говорится в тексте опроса, опубликованном в среду на сайте фонда.
Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошены 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2,3%.
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