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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Пушков выразил надежду на содействие ОБСЕ в оправдании Вышинского

13:59 28.08.2019 (обновлено: 17:26 28.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков надеется на поддержку ОБСЕ в освобождении от судебного преследования на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Апелляционный суд Киева в среду освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Вчера, 13:26Сказано в эфире
Захарова: в "деле Вышинского" не должно быть многоточия, только точкаСуд в Киеве освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это решение прокомментировала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с освобождением Вышинского из-под стражи хочу выразить признательность генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру и спецпредставителю ОБСЕ Арлему Дезиру, которые не раз призывали Киев прекратить преследование журналиста. Надеюсь на их содействие в том, чтобы добиться его полного оправдания", - написал Пушков в Twitter.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОБСЕАлексей ПушковУкраинаВ мире
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