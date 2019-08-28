Пушков выразил надежду на содействие ОБСЕ в оправдании Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков надеется на поддержку ОБСЕ в освобождении от судебного преследования на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Апелляционный суд Киева в среду освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

"В связи с освобождением Вышинского из-под стражи хочу выразить признательность генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру и спецпредставителю ОБСЕ Арлему Дезиру, которые не раз призывали Киев прекратить преследование журналиста. Надеюсь на их содействие в том, чтобы добиться его полного оправдания", - написал Пушков в Twitter

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.