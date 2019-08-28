Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T13:53Z
https://ria.ru/20190828/1557991925.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155675/85/1556758584_0:0:3006:1692_1036x0_80_0_0_db3665b3cd4b6945a42dfc15387013e3.jpg
РИА Новости

Опрос: менее 50% украинцев знают, кто был избран депутатом в их округе

13:53 28.08.2019
94
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Менее 50% жителей знают, кто был избран депутатом в Верховную раду в их мажоритарном округе, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
22 июля, 20:32РИА Новости
Волкер назвал выборы на Украине "мощным голосованием за реформы"
"Лишь 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Больше об этом знают избиратели партии "Европейская солидарность" (71%), среди избирателей партии "Батькивщина" - 51%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 57%, "Слуги народа" - 60%", - говорится в тексте опроса, опубликованном в среду на сайте фонда.
При этом большинство опрошенных (58%) уверены, что главная задача депутата по мажоритарному округу - решать проблемы своего округа, и только 22% считают, что для депутатов-мажоритарщиков главное - заниматься законотворческой деятельностью.
Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошены 2,04 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2,3%.
По итогам выборов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
050000
Обсудить 0
Святослав ВакарчукПетр ПорошенкоЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Подсчет голосов по результатам выборов в Верховную раду Украины
Украинцы считают, что правильно голосовали на выборах в Раду, показал опрос
РИА
Новости
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
В МИД Германии приветствовали решение суда об освобождении Вышинского
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман выступает на съезде партии в Киеве
Премьер Украины записал прощальное видеообращение
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Украинский эксперт прокомментировал смягчение меры пресечения Вышинскому
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
На Украине допросили главу офиса Зеленского, сообщили СМИ
Машина патрульной полиции Украины
Союз журналистов Украины осудил нападение на съемочную группу "112.Украина"
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратуру Украины переименуют, сообщили СМИ
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия отказалась комментировать решение Джонсона по парламенту
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
В ЛНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения у жилых домов
Заседание Верховной рады Украины
Рада в первый день работы планирует принять до ста законов, сообщил депутат
Вид на Боготу
США откроют в Колумбии временное представительство по делам Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что наследие Даниила Гранина нужно пропагандировать
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Турции дипломата
Задержание
Адвокат рассказал о содержании готовящихся к обмену между Москвой и Киевом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
Лента новостейМолния