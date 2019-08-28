Опрос: менее 50% украинцев знают, кто был избран депутатом в их округе

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Менее 50% жителей знают, кто был избран депутатом в Верховную раду в их мажоритарном округе, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.

"Лишь 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Больше об этом знают избиратели партии "Европейская солидарность" (71%), среди избирателей партии "Батькивщина" - 51%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 57%, "Слуги народа" - 60%", - говорится в тексте опроса, опубликованном в среду на сайте фонда.

При этом большинство опрошенных (58%) уверены, что главная задача депутата по мажоритарному округу - решать проблемы своего округа, и только 22% считают, что для депутатов-мажоритарщиков главное - заниматься законотворческой деятельностью.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошены 2,04 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2,3%.