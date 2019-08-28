Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T13:50Z
https://ria.ru/20190828/1557991787.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:76:3345:1957_1036x0_80_0_0_53021a025383f79dca8470f49a6a6fd2.jpg
РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области завершили строительство трассы к аэропорту "Платов"

13:50 28.08.2019
119
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Проведение работ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Строительство четырехполосной магистрали к аэропорту "Платов" досрочно завершено в Ростовской области, сообщает правительство региона.
Первый этап строительства подъезда к аэрогавани был реализован в 2017 году в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу. Двухполосная дорога протяженностью около 16 километров включала три моста и шесть путепроводов. Из бюджета области на эти работы было направлено 3,7 миллиарда рублей.
Однако с учетом дорожно-транспортной нагрузки и перспектив развития аэропортового комплекса потребовалось расширение полос движения. Поэтому был реализован второй этап - создана четырехполосная магистраль протяженностью 12,5 километра с тремя мостами и двумя путепроводами. Работы продолжались один год.
"Второй этап строительства дороги, на который мы направили 1,4 миллиарда рублей, поставил точку в создании современной трассы к ростовскому аэропорту. Подрядчику удалось выполнить работы на три месяца раньше срока. Ростовская область, ее гости получили автодорогу, которая соответствует требованиям безопасности и надежности дорожного движения", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева, побывавшего на объекте.
Сотрудница завода PepsiCo
Вчера, 11:45Ростовская область
На заводе PepsiCo в Ростовской области открыли новую производственную линию
Он отметил, что работа на этом не заканчивается. Речь идет о продолжении строительства северного обхода, запланированного на 2022 год. "Необходимо сделать путепровод и развязку на пересечении с федеральной трассой на Таганрог. Тогда эта дорога будет решать более заметные функции. Задача такая поставлена. Областное министерство транспорта занимается подготовкой полноценного проекта. Мы работаем во взаимодействии с федеральными структурами, с министерством транспорта РФ", - уточнил губернатор.
Аэропорт "Платов" расположен в Аксайском районе Ростовской области, в 4 километрах от станицы Грушевская. Проектная пропускная способность пассажирского терминала составляет 8 миллионов человек в год. С 7 декабря 2017 года в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт был закрыт. Общий объем финансирования проекта составил 50 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составили средства основного инвестора — группы компаний "Ренова".
200000
Обсудить 0
Ростовская областьРостовская областьЭкономика
Рекомендуем
Запуск тематического поезда, посвященного Московским центральным диаметрам, в электродепо Красная Пресня в Москве
Жители Подмосковья смогут экономить на пересадке с МЦД в метро
РИА
Новости
Турникеты на станции
Бесплатный переход с МЦД на метро или МЦК будет действовать 90 минут
Поезда Иволга
На МЦД будут действовать три тарифные зоны
На набережной реки Волги в Твери
В Твери дополнительно отремонтируют 10 объектов дорожной инфраструктуры
Лента
новостей
Станция Кунцевская Московского метрополитена
Участок голубой ветки метро в Москве закроют на выходные
Рыба калуга
В Благовещенске проверяют видео с гигантской калугой, запрещенной к вылову
Инспектор дорожно-патрульной службы
Движение в сторону Ярославского шоссе в Москве ограничено из-за ДТП
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье после ливней подтопило проезды к ряду сел
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал следить за качеством региональных дорог
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут
ГТЛК поставит "Азимуту" еще два самолета SSJ100
Лес
Первый в регионе природный парк появится на севере Подмосковья
Автомеханик
ГИБДД предложила ввести в школах уроки по автоделу
Покупатели в супермаркете
С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала угрозу США ввести морскую блокаду Венесуэлы
Подготовка к школе
Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку детей к школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
Лента новостейМолния