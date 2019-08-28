В Ростовской области завершили строительство трассы к аэропорту "Платов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Строительство четырехполосной магистрали к аэропорту "Платов" досрочно завершено в Ростовской области, сообщает правительство региона.

Первый этап строительства подъезда к аэрогавани был реализован в 2017 году в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу. Двухполосная дорога протяженностью около 16 километров включала три моста и шесть путепроводов. Из бюджета области на эти работы было направлено 3,7 миллиарда рублей.

Однако с учетом дорожно-транспортной нагрузки и перспектив развития аэропортового комплекса потребовалось расширение полос движения. Поэтому был реализован второй этап - создана четырехполосная магистраль протяженностью 12,5 километра с тремя мостами и двумя путепроводами. Работы продолжались один год.

"Второй этап строительства дороги, на который мы направили 1,4 миллиарда рублей, поставил точку в создании современной трассы к ростовскому аэропорту. Подрядчику удалось выполнить работы на три месяца раньше срока. Ростовская область, ее гости получили автодорогу, которая соответствует требованиям безопасности и надежности дорожного движения", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева, побывавшего на объекте.

Он отметил, что работа на этом не заканчивается. Речь идет о продолжении строительства северного обхода, запланированного на 2022 год. "Необходимо сделать путепровод и развязку на пересечении с федеральной трассой на Таганрог. Тогда эта дорога будет решать более заметные функции. Задача такая поставлена. Областное министерство транспорта занимается подготовкой полноценного проекта. Мы работаем во взаимодействии с федеральными структурами, с министерством транспорта РФ", - уточнил губернатор.