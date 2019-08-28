Президент Грузии помиловала 34 осужденных на праздник Успения Богородицы

ТБИЛИСИ, 28 авг – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с праздником Успения Богородицы помиловала 34 осужденных, сообщает администрация главы государства.

По данным администрации, среди помилованных один несовершеннолетний и восемь женщин.

"По данным на сегодняшний день, президент помиловала 91 осужденного",- сказано в заявлении.