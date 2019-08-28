Президент Грузии помиловала 34 осужденных на праздник Успения Богородицы

ТБИЛИСИ, 28 авг – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с праздником Успения Богородицы помиловала 34 осужденных, сообщает администрация главы государства.
По данным администрации, среди помилованных один несовершеннолетний и восемь женщин.
"По данным на сегодняшний день, президент помиловала 91 осужденного",- сказано в заявлении.
Православные 28 августа отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и выходным днем.