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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Президент Грузии помиловала 34 осужденных на праздник Успения Богородицы

13:42 28.08.2019
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ТБИЛИСИ, 28 авг – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с праздником Успения Богородицы помиловала 34 осужденных, сообщает администрация главы государства.
По данным администрации, среди помилованных один несовершеннолетний и восемь женщин.
"По данным на сегодняшний день, президент помиловала 91 осужденного",- сказано в заявлении.
Православные 28 августа отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и выходным днем.
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Религия и мировоззрениеСаломе ЗурабишвилиГрузиярелигия
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