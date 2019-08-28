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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Основной этап росписи Соборной мечети Крыма начнется в октябре

13:41 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Роспись первых фрагментов строящейся Соборной мечети, призванной стать главным культовым сооружением мусульман Крыма, успешно выполнена, основные работы, с привлечением турецких специалистов, пройдут в октябре, сообщил депутат Госдумы, куратор проекта строительства Руслан Бальбек.
"Мастера успешно выполнили фрагмент росписи полукупола. Сейчас завершается внутренняя черновая отделка Соборной мечети, в октябре стартует чистовая — с этого момента специалисты смогут приступить к основным работам по росписи", - сказал журналистам Бальбек.
По его словам, объекты всего комплекса готовы на 80%, строители приступают к фасадным работам на административных зданиях.
"Наступает, образно говоря, самый красивый этап работ – в мечети начнется роспись опытными мастерами, которые расписывали самую большую мечеть Турции. Уже привезена плитка ручной работы, которая украсит фасад гостевого домика и административного здания", — отметил депутат.
Строительство Соборной мечети в Симферополе
10 января, 12:39Религия и мировоззрение
В Симферополе перенесли на несколько месяцев открытие соборной мечети Крыма
Помимо этого, по его словам, завершено покрытие свинцом купола, на который ушло более 20 тонн металла, также облицован барабан купола. Установлены внешние окна, рабочие проводят их гидроизоляцию и приступят к установке внутренних.
Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие мечети намечено на апрель 2020 года.
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Религия и мировоззрениеРуслан БальбекНовости - Религия и мировоззрениеКрымрелигия
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