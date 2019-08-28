Основной этап росписи Соборной мечети Крыма начнется в октябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Роспись первых фрагментов строящейся Соборной мечети, призванной стать главным культовым сооружением мусульман Крыма, успешно выполнена, основные работы, с привлечением турецких специалистов, пройдут в октябре, сообщил депутат Госдумы, куратор проекта строительства Руслан Бальбек.

"Мастера успешно выполнили фрагмент росписи полукупола. Сейчас завершается внутренняя черновая отделка Соборной мечети, в октябре стартует чистовая — с этого момента специалисты смогут приступить к основным работам по росписи", - сказал журналистам Бальбек.

По его словам, объекты всего комплекса готовы на 80%, строители приступают к фасадным работам на административных зданиях.

"Наступает, образно говоря, самый красивый этап работ – в мечети начнется роспись опытными мастерами, которые расписывали самую большую мечеть Турции. Уже привезена плитка ручной работы, которая украсит фасад гостевого домика и административного здания", — отметил депутат.

Помимо этого, по его словам, завершено покрытие свинцом купола, на который ушло более 20 тонн металла, также облицован барабан купола. Установлены внешние окна, рабочие проводят их гидроизоляцию и приступят к установке внутренних.