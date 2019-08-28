В Кремле не знают об увольнении помощника главы управления ФСБ по Москве

"Нет, не известно. Мы не знаем, кто это, мы не знаем, почему он покинул свою должность и где он работал. Это не наш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то президенту РФ Владимиру Путину об этой отставке или, может, президент сам принимал решение об отставке.