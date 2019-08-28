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РИА Новости

В Кремле не знают об увольнении помощника главы управления ФСБ по Москве

13:36 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле не знают об увольнении помощника главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью, подполковника Марата Медоева, фигурировавшего в расследовании журналиста Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее РБК сообщала, что помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев, который был одним из фигурантов публикации журналиста "Медузы" Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг, покинул свой пост.
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"Нет, не известно. Мы не знаем, кто это, мы не знаем, почему он покинул свою должность и где он работал. Это не наш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то президенту РФ Владимиру Путину об этой отставке или, может, президент сам принимал решение об отставке.
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ФСБ РФДмитрий ПесковМоскваПолитика
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