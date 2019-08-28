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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные власти планируют создать дирекцию ООПТ

13:29 28.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХИМКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти Московской области рассчитывают создать дирекцию особо охраняемых природных территорий до конца 2020 года, сообщил первый заместитель министра экологии региона Владислав Холодков.

"Мы сейчас занимаемся обоснованием создания юрлица для ООПТ. Я рассчитываю, что наша аргументация будет услышана, и такая служба будет создана до конца 2020 года. Хотя есть вопросы с финансированием", - сказал Холодков журналистам.

Он добавил, что создание дирекции планируется будет на базе Комитета по лесному хозяйству Подмосковья, что позволит не дублировать функции у разных ведомств, а просто расширить их набор у существующего.
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