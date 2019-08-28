Жителя Ростовской области заподозрили в незаконном вывозе угля за границу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники Южной оперативной таможни выявили схему незаконного вывоза за рубеж угля и металлолома, которую, по их данным, организовал уроженец Ростовской области, сообщает ведомство.
"Заключив с помощью созданных им подставных фирм контракты с австрийской компанией, предприниматель неоднократно вывозил через ростовский порт ресурсы, подавая в таможенные органы недостоверные сведения о стоимости товара, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере более 25 миллионов рублей", - говорится в информации.
Уголь и лом черных металлов вывозились из России в Грецию и Турцию, уточняет ведомство.
Уголовные дела возбуждены по статьям "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов", "Незаконное образование юридического лица" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица". Ведется следствие.
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