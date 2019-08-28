Жителя Ростовской области заподозрили в незаконном вывозе угля за границу

Эколог: у "черных лесорубов" ‒ различные приемы легализации их деятельности В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области, это сделано в рамках расследования дела о рубке леса в одном из природных заказников. Как отметил в эфире радио Sputnik эколог Максим Шингаркин, вопрос незаконной вырубки леса в России стоит очень остро.