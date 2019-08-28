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РИА Новости

Станции метро в Москве оборудуют интеллектуальной противопожарной системой

13:24 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд на станции метро "Некрасовка" Кожуховской линии
Поезд на станции метро Некрасовка Кожуховской линии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд на станции метро "Некрасовка" Кожуховской линии. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Станции и переходы Московского метрополитена оборудуют интеллектуальной системой противопожарной безопасности по итогам электронного аукциона, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
"Станции и переходы Московского метрополитена оборудуют интеллектуальной системой противопожарной безопасности по итогам электронного аукциона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по мнению руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, закупка элементов противопожарного оборудования – важная процедура не только для города, но и для бизнеса.
"Рынок средств пожарной безопасности характеризуется высоким уровнем конкуренции. На нем широко представлены как российские, так и иностранные игроки. Долгосрочный контракт с крупным заказчиком – ГУП "Московский метрополитен" также должен вызвать активный интерес со стороны бизнес-сообщества", - цитируют Дёгтева в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что поставка должна быть осуществлена в срок до 31 марта 2020 года. Начальная цена контракта – 111 миллионов рублей.
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Отмечается, что, по словам заместителя начальника дирекции инфраструктуры ГУП "Московский метрополитен" Евгения Пономарева, у победителя аукциона будут закуплены средства для предотвращения пожара и для его тушения.
"18,5 тысяч элементов противопожарной безопасности будет закуплено по условиям контракта. В их числе: извещатели, способные обнаружить пожар по изменению физических параметров окружающей среды, автоматические установки пожаротушения, устройства для массового оповещения людей о пожаре и прочее. Закупаемые элементы станут частью интеллектуальной системы, которая поможет обеспечивать безопасность пассажиров и работников Московского метрополитена", - цитируют Пономарева в пресс-службе.
Отмечается, что закупаемое оборудование будет установлено на станциях и в переходах Московского метрополитена, электродепо, административно-бытовом корпусе.
Также отмечается, что закупка еще не опубликована, публикация запланирована на сентябрь 2019 года.
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