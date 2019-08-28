ВСУ второй раз за день обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, горит дом, заявил в среду журналистам исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

"В результате обстрела населенного пункта Зайцево на окраине Горловки зафиксировано прямое попадание по адресу: улица Рыбалко, дом 169. Дом горит", - сказал Приходько.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что обстрел велся с использованием гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее в Народной милиции ДНР заявляли, что украинские силовики в среду утром обстреляли Горловку, выпустив при этом 37 мин и артснарядов.