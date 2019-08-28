ВСУ второй раз за день обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, горит дом, заявил в среду журналистам исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.
"В результате обстрела населенного пункта Зайцево на окраине Горловки зафиксировано прямое попадание по адресу: улица Рыбалко, дом 169. Дом горит", - сказал Приходько.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что обстрел велся с использованием гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ранее в Народной милиции ДНР заявляли, что украинские силовики в среду утром обстреляли Горловку, выпустив при этом 37 мин и артснарядов.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru