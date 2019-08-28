ГТЛК поставит "Азимуту" еще два самолета SSJ100

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2019 договорились с авиакомпанией "Азимут" о поставке еще двух самолетов Sukhoi SuperJet 100, сообщила пресс-служба лизинговой компании.
"Государственная транспортная лизинговая компания и авиакомпания "Азимут" (г. Ростов-на-Дону) подписали два договора по операционной аренде судов SSJ-100 ... сроком аренды на 12 лет", - говорится в сообщении.
Монопарк авиакомпании, таким образом, увеличится до 11 воздушных судов данного типа, отмечается в сообщении.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей.
В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.