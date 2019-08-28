Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T13:32Z
https://ria.ru/20190828/1557989876.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150735/80/1507358037_0:151:2887:1775_1036x0_80_0_0_5f6e83f0e18459c17f780d542b7ea3ab.jpg
РИА Новости

ГТЛК поставит "Азимуту" еще два самолета SSJ100

13:22 28.08.2019 (обновлено: 13:32 28.08.2019)
278
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2019 договорились с авиакомпанией "Азимут" о поставке еще двух самолетов Sukhoi SuperJet 100, сообщила пресс-служба лизинговой компании.
"Государственная транспортная лизинговая компания и авиакомпания "Азимут" (г. Ростов-на-Дону) подписали два договора по операционной аренде судов SSJ-100 ... сроком аренды на 12 лет", - говорится в сообщении.
Монопарк авиакомпании, таким образом, увеличится до 11 воздушных судов данного типа, отмечается в сообщении.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей.
В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
26 августа, 13:45РИА Новости
Как собирают Sukhoi Superjet 100: от клепки до стыковки с центропланом
500000
Обсудить 1
Авиасалон МАКСАвиакомпания "Азимут"ГТЛКГосударственная транспортная лизинговая компанияSukhoi SuperjetМоскваРостов-на-ДонуРоссияЭкономика
Рекомендуем
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Предварительные испытания композитов для МС-21 завершат в этом году
РИА
Новости
Самолет Су-35С
Глава ФСВТС прокомментировал поставки Су-35 в Индонезию
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Конструктор МС-21 планирует через шесть лет выпускать 72 самолета в год
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Лента
новостей
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия готова запускать спутники OneWeb на ракетах "Протон"
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
ФАС проследит за ценами на АЗС "Роснефти" и "Лукойла" в Петербурге
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
"Лукойл" получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на "Дружбе"
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД отметили востребованность Севморпути
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
ЕАЭС и Индия готовы к переговорам по ЗСТ, заявил Лавров
Государственные флаги России и Китая и флаг Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
ФСВТС намерена заключить на МАКС-2019 контракты на обслуживание авиатехники
Логотип компании Toyota
Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса
Макет российского истребителя пятого поколения Су-57Э, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Минобороны увеличило сумму иска к ОАК в три раза
Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии приглашать Болтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Лента новостейМолния