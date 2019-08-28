ЕАЭС и Индия готовы к переговорам по ЗСТ, заявил Лавров

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о завершении подготовки к запуску начала официальных переговоров Евразийского экономического союза и Индии по зоне свободной торговли.

"На сегодняшний день выполнены все необходимые процедуры для начала официальных переговоров по заключению соглашения между ЕАЭС и Индией о создании зоны свободной торговли. Скорейший запуск соответствующего переговорного процесса будет важным этапом на пути взаимодействия между Индией и ЕАЭС", - заявил Лавров по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в Москве.