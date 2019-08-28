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РИА Новости

ЕАЭС и Индия готовы к переговорам по ЗСТ, заявил Лавров

13:21 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о завершении подготовки к запуску начала официальных переговоров Евразийского экономического союза и Индии по зоне свободной торговли.
"На сегодняшний день выполнены все необходимые процедуры для начала официальных переговоров по заключению соглашения между ЕАЭС и Индией о создании зоны свободной торговли. Скорейший запуск соответствующего переговорного процесса будет важным этапом на пути взаимодействия между Индией и ЕАЭС", - заявил Лавров по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в Москве.
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Он также отметил, что стороны также обсудили "необходимость интенсифицировать работу в формате Россия, Индия, Иран по созданию международного транспортного коридора Север-Юг". "Соответствующие ведомства продолжают предметные консультации по этой теме", - добавил министр.
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Евразийский экономический союзСергей ЛавровРоссияИндияВ мире
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