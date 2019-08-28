Тайка Вайтити ведет переговоры о съемках в перезапуске "Отряда самоубийц"

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Режиссер и актер Тайка Вайтити ведет переговоры об участии в перезапуске фильма "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна на Warner Bros., сообщает Deadline.
Пока не известно, о какой роли идет речь, но есть информация о том, что съемки начнутся 23 сентября, а выход картины запланирован на шестое августа 2021 года.
В ленте снимутся актеры из предыдущего фильма: Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Юэль Киннаман, и "новички" в этом проекте: Идрис Эльба, Натан Филлион, Даниэла Мельхиор и Давид Дастмалчян. Сценарий написал Джеймс Ганн.
В первом квартале 2020 года Вайтити начнет снимать фильм "Тор: Любовь и гром", в котором женское воплощение бога грозы сыграет Натали Портман.
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