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РИА Новости
Культура

Тайка Вайтити ведет переговоры о съемках в перезапуске "Отряда самоубийц"

14:23 28.08.2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussТайка Вайтити
Тайка Вайтити
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Режиссер и актер Тайка Вайтити ведет переговоры об участии в перезапуске фильма "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна на Warner Bros., сообщает Deadline.
Пока не известно, о какой роли идет речь, но есть информация о том, что съемки начнутся 23 сентября, а выход картины запланирован на шестое августа 2021 года.
В ленте снимутся актеры из предыдущего фильма: Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Юэль Киннаман, и "новички" в этом проекте: Идрис Эльба, Натан Филлион, Даниэла Мельхиор и Давид Дастмалчян. Сценарий написал Джеймс Ганн.
В первом квартале 2020 года Вайтити начнет снимать фильм "Тор: Любовь и гром", в котором женское воплощение бога грозы сыграет Натали Портман.
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