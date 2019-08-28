Путин не планирует ехать в Беслан на годовщину теракта

"В Северной Осетии не планируется (участие президента в мероприятиях - ред.). Вы знаете, что день борьбы с терроризмом (всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом - ред.) 3 числа традиционно у нас такой мемориальный день. Вот именно в этот день мы вспоминаем всех жертв, которые пали от рук террористов в результате чудовищных террористических актов", - сказал Песков журналистам в среду, уточнив, что Путин не планирует поехать в Беслан.