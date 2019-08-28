Путин не планирует ехать в Беслан на годовщину теракта

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поехать в Беслан для участия в мероприятиях, посвященных 15-й годовщине теракта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Северной Осетии не планируется (участие президента в мероприятиях - ред.). Вы знаете, что день борьбы с терроризмом (всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом - ред.) 3 числа традиционно у нас такой мемориальный день. Вот именно в этот день мы вспоминаем всех жертв, которые пали от рук террористов в результате чудовищных террористических актов", - сказал Песков журналистам в среду, уточнив, что Путин не планирует поехать в Беслан.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
1 сентября 2018, 02:02РИА НовостиЗахват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года