Депздрав Москвы проводит проверку из-за смерти девушки в больнице

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по факту смерти 27-летней пациентки в больнице, которой так и не смогли поставить диагноз, по предварительным данным, врачи пытались сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь девушке.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что 27-летняя москвичка попала в больницу с ухудшением состояния, врачи так и не смогли поставить ей диагноз, и она скончалась.

"По данному случаю департамент здравоохранения проводит проверку. Создана специальная комиссия, в которой состоят главные внештатные специалисты департамента здравоохранения по профилям "анестезиология и реаниматология", "инфекционные болезни", "ревматология" и другие. Предварительно можно сказать, что объем лабораторно-диагностических мероприятий и лечения был максимально полным и широким", - сообщается на официальном сайте департамента.

Отмечается, что во время нахождения пациентки в больнице были проведены все возможные исследования самого широкого спектра по иммунологии, ревматологии, онкологии, проведена диагностика на все возможные инфекционные заболевания, включая редкие.

"Врачи делали все возможное. К консультациям привлекались зарубежные специалисты, проводился не один консилиум врачей больницы с участием специалистов из других ведущих клиник. К сожалению, озвучить диагноз в настоящее время невозможно, для этого необходимо проведение всех экспертиз", - говорится в сообщении.