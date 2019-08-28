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РИА Новости

Депздрав Москвы проводит проверку из-за смерти девушки в больнице

13:19 28.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по факту смерти 27-летней пациентки в больнице, которой так и не смогли поставить диагноз, по предварительным данным, врачи пытались сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь девушке.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что 27-летняя москвичка попала в больницу с ухудшением состояния, врачи так и не смогли поставить ей диагноз, и она скончалась.
"По данному случаю департамент здравоохранения проводит проверку. Создана специальная комиссия, в которой состоят главные внештатные специалисты департамента здравоохранения по профилям "анестезиология и реаниматология", "инфекционные болезни", "ревматология" и другие. Предварительно можно сказать, что объем лабораторно-диагностических мероприятий и лечения был максимально полным и широким", - сообщается на официальном сайте департамента.
Отмечается, что во время нахождения пациентки в больнице были проведены все возможные исследования самого широкого спектра по иммунологии, ревматологии, онкологии, проведена диагностика на все возможные инфекционные заболевания, включая редкие.
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"Врачи делали все возможное. К консультациям привлекались зарубежные специалисты, проводился не один консилиум врачей больницы с участием специалистов из других ведущих клиник. К сожалению, озвучить диагноз в настоящее время невозможно, для этого необходимо проведение всех экспертиз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комиссия департамента здравоохранения оценит все действия врачей больницы, обоснованность назначений и выбранной тактики лечения, результаты которой будут доведены до родственников пациентки.
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