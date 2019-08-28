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РИА Новости

Путин проведет встречу с врио губернатора Курской области

13:19 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин назначил врио губернатора Курской области Р. Старовойта
Президент РФ В. Путин назначил врио губернатора Курской области Р. Старовойта
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня (президент - ред.) работает в Москве, в Кремле. Сегодня более спокойный день без крупных публичных мероприятий - внутренние совещания. Из публичного: будет общение президента с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Старовойтом, традиционное общение с регионом", - сказал Песков.
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Роман СтаровойтВладимир ПутинКурская областьПолитика
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