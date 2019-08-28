Путин проведет встречу с врио губернатора Курской области

"Сегодня (президент - ред.) работает в Москве, в Кремле. Сегодня более спокойный день без крупных публичных мероприятий - внутренние совещания. Из публичного: будет общение президента с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Старовойтом, традиционное общение с регионом", - сказал Песков.