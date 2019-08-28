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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на электронном голосовании в Москве составила более 25% к 12.45

13:18 28.08.2019 (обновлено: 13:54 28.08.2019)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Явка избирателей на электронном голосовании в Москве к 12.45 составила 25,7%, наибольшая явка зафиксирована в Зеленограде - 35,16%, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артём Костырко во время тестирования системы электронного голосования.
"Явка на данный момент составляет 25,7%. Зеленоград как всегда впереди планеты всей, там явка 35,16%", - заявил Костырко.
В четвертом тесте принимают участие только жители трех районов, где на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование. Они будут отвечать на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения.
Как ранее рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, на этом тесте разработчики хотят дать возможность избирателям проверить, был ли учтен их голос, чего не удавалось сделать на предыдущих тестах.
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
В третьем этапе тестирования, который прошел 21 августа, участвовали только жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. По итогам третьего теста, явка составила 53%, взломов системы не было.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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