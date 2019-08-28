Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T14:17Z
https://ria.ru/20190828/1557989092.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:43:3098:1786_1036x0_80_0_0_72eb97b5f81154b858e0f6d69465ce13.jpg
РИА Новости

ЦИК представил новые сервисы для граждан, наблюдателей и избиркомов

13:10 28.08.2019 (обновлено: 14:17 28.08.2019)
222
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На выставке, посвященной 25-летию Государственной автоматизированной системы "Выборы", ЦИК представил новые сервисы и технологии для голосования.
В мероприятии участвуют представители "Ростелекома", "Концерна "Автоматика" "Ростеха", ФГБУ "Восход", "Лаборатории Касперского", МГТУ имени Н. Э. Баумана, ООО "Открытый код".
Среди представленных разработок — усовершенствованные комплексы обработки бюллетеней со встроенной технологией мобильного избирателя; арочный металлодетектор с технологией распознавания лиц, который не позволит проголосовать повторно.
Часть нововведений применят уже в единый день голосования, 8 сентября.
Как подчеркнула на церемонии открытия председатель ЦИК Элла Памфилова, комиссия работает для избирателей.
"Пока одни ворчат, бурчат, "вангуют" по поводу каких-то предполагаемых фальсификаций, мы четко и последовательно, наплевав на все эти ворчания, бурчания и всякого рода инсинуации и предложения, ведем одну линию к тому, чтобы выборы были максимально прозрачными, открытыми, доступными и понятными для наших граждан".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Элла Памфилова
Председатель ЦИК
Она также попробовала проголосовать на цифровых избирательных участках различных производителей.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 12:54Выборы в Мосгордуму
Венедиктов рассказал о хранении ключей шифрования электронного голосования
310113
Обсудить 2
Элла ПамфиловаЦИК РФРостехРостелекомРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
РИА
Новости
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский рассказал о ближайших планах
Московская городская избирательная комиссия
На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось около пяти тысяч человек
Лента
новостей
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Американский рэпер, участник группы Onyx Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr) во время пресс-конференции на фестивале Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Участник группы Onyx поделился впечатлениями о фестивале Rap Koktebel
Судебное заседание
Адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Макет российского истребителя пятого поколения Су-57Э, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Минобороны увеличило сумму иска к ОАК в три раза
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов
Флот контроля. Россия из океана сможет отслеживать пуски американских ракет
Инспектор ГИБДД
В МВД назвали возможную причину ДТП с автомобилем BlaBlaCar под Волгоградом
Сочи
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Лента новостейМолния