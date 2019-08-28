ЦИК представил новые сервисы для граждан, наблюдателей и избиркомов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На выставке, посвященной 25-летию Государственной автоматизированной системы "Выборы", ЦИК представил новые сервисы и технологии для голосования.
В мероприятии участвуют представители "Ростелекома", "Концерна "Автоматика" "Ростеха", ФГБУ "Восход", "Лаборатории Касперского", МГТУ имени Н. Э. Баумана, ООО "Открытый код".
Среди представленных разработок — усовершенствованные комплексы обработки бюллетеней со встроенной технологией мобильного избирателя; арочный металлодетектор с технологией распознавания лиц, который не позволит проголосовать повторно.
Часть нововведений применят уже в единый день голосования, 8 сентября.
Как подчеркнула на церемонии открытия председатель ЦИК Элла Памфилова, комиссия работает для избирателей.
"Пока одни ворчат, бурчат, "вангуют" по поводу каких-то предполагаемых фальсификаций, мы четко и последовательно, наплевав на все эти ворчания, бурчания и всякого рода инсинуации и предложения, ведем одну линию к тому, чтобы выборы были максимально прозрачными, открытыми, доступными и понятными для наших граждан".
Она также попробовала проголосовать на цифровых избирательных участках различных производителей.