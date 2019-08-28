ЦИК представил новые сервисы для граждан, наблюдателей и избиркомов

"Пока одни ворчат, бурчат, "вангуют" по поводу каких-то предполагаемых фальсификаций, мы четко и последовательно, наплевав на все эти ворчания, бурчания и всякого рода инсинуации и предложения, ведем одну линию к тому, чтобы выборы были максимально прозрачными, открытыми, доступными и понятными для наших граждан".

Элла Памфилова Председатель ЦИК Председатель ЦИК