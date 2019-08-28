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РИА Новости

В Братске несколько человек пострадали при разливе щелочи на предприятии

13:07 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Разлив щелочи произошел на предприятии в Братске Иркутской области, несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Мы подтверждаем разлив щелочи на предприятии "Илим" в Братске. Пострадали несколько человек. Сотрудники МЧС к устранению последствий не привлекались", - сказал собеседник агентства.
О причинах, объемах разлива и количестве пострадавших в ведомстве не сообщили. В братском представительстве компании "Илим" официальных комментариев пока не представили.
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