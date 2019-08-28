В Братске несколько человек пострадали при разливе щелочи на предприятии

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Разлив щелочи произошел на предприятии в Братске Иркутской области, несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Мы подтверждаем разлив щелочи на предприятии "Илим" в Братске. Пострадали несколько человек. Сотрудники МЧС к устранению последствий не привлекались", - сказал собеседник агентства.