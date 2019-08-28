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РИА Новости

СМИ: в аэропорту Лондона дрон пролетел в опасной близости с самолетом

13:04 28.08.2019 (обновлено: 13:20 28.08.2019)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик.
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик. . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самолет с 186 пассажирами на борту был вынужден совершить разворот, чтобы избежать столкновения с нарушившим допустимую высоту полета дроном в лондонском аэропорту Гатвик, сообщает в среду газета Guardian.
Как сообщает издание со ссылкой на отчет комиссии UK Airprox board, самолет Airbus A320 направлялся в аэропорт Гатвик и находился на высоте 518 метров, когда к нему приблизился беспилотник. Пилот самолета был вынужден совершить разворот, пройдя на расстоянии 25- 30 метров от беспилотника. Дрон нарушил допустимую для полетов высоту в 400 футов (121 метр) и вошел в контролируемое воздушное пространство. Инцидент произошел 28 апреля и имел высшую категорию риска.
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Ранее сообщалось, что за первые 11 месяцев 2018 года в Великобритании было зафиксировано 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов с самолетами.
В конце декабря работа лондонского аэропорта Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной - дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу.
После обсуждения инцидента в аэропорту Гатвик британские власти предложили увеличить зону запрета для полетов дронов вблизи аэропортов и взлетно-посадочных полос до 5 километров с действующего в настоящее время ограничения в 1 километр. Кроме того, по данным Times, в аэропортах Гатвик и Хитроу установили системы для обнаружения дронов. Согласно планам властей, с ноября 2019 года операторы дронов должны будут регистрировать летательные аппараты в обязательном порядке.
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