СМИ: в аэропорту Лондона дрон пролетел в опасной близости с самолетом

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самолет с 186 пассажирами на борту был вынужден совершить разворот, чтобы избежать столкновения с нарушившим допустимую высоту полета дроном в лондонском аэропорту Гатвик, сообщает в среду газета Самолет с 186 пассажирами на борту был вынужден совершить разворот, чтобы избежать столкновения с нарушившим допустимую высоту полета дроном в лондонском аэропорту Гатвик, сообщает в среду газета Guardian

Как сообщает издание со ссылкой на отчет комиссии UK Airprox board, самолет Airbus A320 направлялся в аэропорт Гатвик и находился на высоте 518 метров, когда к нему приблизился беспилотник. Пилот самолета был вынужден совершить разворот, пройдя на расстоянии 25- 30 метров от беспилотника. Дрон нарушил допустимую для полетов высоту в 400 футов (121 метр) и вошел в контролируемое воздушное пространство. Инцидент произошел 28 апреля и имел высшую категорию риска.

Ранее сообщалось, что за первые 11 месяцев 2018 года в Великобритании было зафиксировано 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов с самолетами.

В конце декабря работа лондонского аэропорта Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной - дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу.