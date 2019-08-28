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РИА Новости

"Ростех" представил на МАКС-2019 компьютер с высоким уровнем защиты

12:59 28.08.2019 (обновлено: 14:23 28.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с высоким уровнем защиты, сообщили РИА Новости в компании.
Моноблок "Бином-КА" объединяет в одном корпусе два независимых высокопроизводительных компьютера с высоким уровнем защиты информационных систем от взлома и вирусов.
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"Высокий уровень защиты информации в "Бином-КА" достигается жестким разделением (гальванической развязкой) двух вычислительных систем: "открытая" система имеет доступ в интернет, "закрытая" система обеспечивает доступ в защищенную локальную сеть организации. Перенос информации из "открытой" системы в "закрытую" осуществляется через буфер обмена, копирование данных из "закрытой" системы невозможно. Такие ограничения гарантируют защиту от утечек информации, хакерских атак и от проникновения компьютерных вирусов в корпоративную сеть", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя "Автоматики", к каждой из систем, совмещенных в моноблоке, можно подобрать индивидуальную конфигурацию аппаратных и программных средств, таким образом перераспределяя между ними вычислительную мощность и функционал. Заказчик может устанавливать для пользователей различные уровни доступа к информации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный.
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