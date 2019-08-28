"Ростех" представил на МАКС-2019 компьютер с высоким уровнем защиты

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с высоким уровнем защиты, сообщили РИА Новости в компании.

Моноблок "Бином-КА" объединяет в одном корпусе два независимых высокопроизводительных компьютера с высоким уровнем защиты информационных систем от взлома и вирусов.

"Высокий уровень защиты информации в "Бином-КА" достигается жестким разделением (гальванической развязкой) двух вычислительных систем: "открытая" система имеет доступ в интернет, "закрытая" система обеспечивает доступ в защищенную локальную сеть организации. Перенос информации из "открытой" системы в "закрытую" осуществляется через буфер обмена, копирование данных из "закрытой" системы невозможно. Такие ограничения гарантируют защиту от утечек информации, хакерских атак и от проникновения компьютерных вирусов в корпоративную сеть", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя "Автоматики", к каждой из систем, совмещенных в моноблоке, можно подобрать индивидуальную конфигурацию аппаратных и программных средств, таким образом перераспределяя между ними вычислительную мощность и функционал. Заказчик может устанавливать для пользователей различные уровни доступа к информации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный.

Моноблок может использоваться в информационных сетях органов госвласти и управления, стратегически важных предприятий, кредитно-финансовых учреждений. В настоящее время "Бином-КА" проходит сертификацию на соответствие требованиям по защите информации.