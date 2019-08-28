Девять ООПТ создадут в Подмосковье до конца 2019 года

ХИМКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти Московской области создадут девять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона до 2019 года, сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

По данным пресс-службы минэкологии региона, на сегодняшний день в Московской области существуют 248 ООПТ общей площадью свыше 200 тысяч гектар: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.