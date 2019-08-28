Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T12:58Z
https://ria.ru/20190828/1557988236.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39750/87/397508714_0:0:2733:1537_1036x0_80_0_0_cb2a1b80ed8312ed0748b45c1bd66861.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Девять ООПТ создадут в Подмосковье до конца 2019 года

12:58 28.08.2019
87
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ХИМКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти Московской области создадут девять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона до 2019 года, сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
По данным пресс-службы минэкологии региона, на сегодняшний день в Московской области существуют 248 ООПТ общей площадью свыше 200 тысяч гектар: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.
"До конца 2019 года мы планируем создать 9 ООПТ. На сегодняшний день ООПТ занимают 4,5% территории области. Перед нами стоит задача достигнуть цифры в 17%", - сказал Куракин журналистам.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Власти Подмосковья допускают возможность субсидий в экотуризм на ООПТ
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет совещание по вопросам защиты бассейна Волги
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
Бурый медведь
Жителей Кузбасса призвали изучить правила поведения при встрече с медведем
Лента
новостей
МЧС России
В Нижнем Новгороде потушили пожар на заводе "Красное Сормово"
Рыба калуга
В Благовещенске проверяют видео с гигантской калугой, запрещенной к вылову
Лес
Первый в регионе природный парк появится на севере Подмосковья
Города мира. Гонконг
В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов
Участник велогонки
Российско-китайские велогонки пройдут в Хэйлунцзяне и Приморье в сентябре
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД отметили востребованность Севморпути
Карета скорой помощи
СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии
Обменный пункт в Грузии
Глава Нацбанка Грузии заявил, что не уйдет в отставку из-за обвала лари
Пляж в районе Солнечного Берега в Болгарии
Болгария за июль 2019 года недосчиталась почти 16% российских туристов
Гуанчжоу, Китай
Глобальный форум юристов пройдет в декабре в Китае
Производство колбасы из оленины
Китай заинтересован в поставках оленины из Якутии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
Лента новостейМолния