Подмосковные власти хотят зарегистрировать все ООПТ региона до 2021 года

ХИМКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти Московской области рассчитывают поставить на кадастровый учет все особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона до 2021 года, сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
По состоянию на август 2019 года, в Московской области существует 248 ООПТ регионального значения общей площадью свыше 200 тысяч гектар.
"В течение 2019 и 2020 года мы планируем разобраться со всеми ранее созданными ООПТ и у нас будет достигнут показатель 100% внесения их в единый государственный реестр недвижимости", - сказал Куракин журналистам.
Он пояснил, что без постановки ООПТ на кадастровый учёт нет возможности должным образом охранять территорию.
"Сейчас на ООПТ в Кратово расположены 180 жилых домов, санаторий ФМБА, детский центр и целый ряд других объектов. На основании таких примеров возникает конфликт интересов. Власти рассчитывают узаконить границы этой природной территории 2019-2020 годах", - добавил Куракин.