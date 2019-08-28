Подмосковные власти хотят зарегистрировать все ООПТ региона до 2021 года

Вулканы, мамонты, лимоны: о чем расскажут российские экомузеи

ХИМКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти Московской области рассчитывают поставить на кадастровый учет все особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона до 2021 года, сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

По состоянию на август 2019 года, в Московской области существует 248 ООПТ регионального значения общей площадью свыше 200 тысяч гектар.

"В течение 2019 и 2020 года мы планируем разобраться со всеми ранее созданными ООПТ и у нас будет достигнут показатель 100% внесения их в единый государственный реестр недвижимости", - сказал Куракин журналистам.

Он пояснил, что без постановки ООПТ на кадастровый учёт нет возможности должным образом охранять территорию.