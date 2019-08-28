Венедиктов рассказал о хранении ключей шифрования электронного голосования

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Хранителями ключей" шифрования от электронного голосования в столице станут председатели участковых комиссий (1, 10, 30 избирательные округа), председатель МГИК Валентин Горбунов и глава ЦИК Элла Памфилова, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Шифровальный ключ будет разделен на семь частей... Три части получат председатели ОИК, у каждого будет 1/7 часть - 1, 10, 30 избирательные округа, еще одну часть мы передаем в ЦИК Элле Памфиловой, одна - в МГИК Валентину Горбунову, одну часть - в "Голос" Григорию Мельконьянцу и ещё одну часть отдаем Совету по правам человека Михаилу Федотову",- заявил Венедиктов журналистам во время четвёртого теста системы электронного голосования.

Венедиктов добавил, что после того, как все "хранители" получат свои части ключа, начнётся электронное голосование. Он добавил, что решение о передаче ключей будет принято после сегодняшнего голосования.

В четвертом тесте принимают участие только жители трех районов, где на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование. Они будут отвечать на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения.

Как Венедиктов ранее рассказал РИА Новости, на этом тесте разработчики хотят дать возможность избирателям проверить, был ли учтен их голос, чего не удавалось сделать на предыдущих тестах.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.

На третьем этапе тестирования, который прошел 21 августа, участвовали только жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. По итогам третьего теста, явка составила 53%, взломов системы не было.