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РИА Новости

На Алтае ребенок пострадал после падения на него футбольных ворот

12:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВорота
Ворота
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ворота. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту падения футбольных ворот на шестилетнего ребенка на стадионе "Дружба", в результате чего он получил переломы позвонков, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел еще в мае, но сообщается о нем только сейчас.
"По предварительным данным, 19 мая в вечернее время на территории стадиона "Дружба", расположенного в селе Кош-Агач Республики Алтай на шестилетнего ребенка, находящегося на стадионе, упали футбольные ворота, причинив ему телесные повреждения в виде переломов позвонков, повлекшие тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц муниципального казенного учреждения "Дирекция центрального стадиона "Дружба" по части 2 статьи 293 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Республика АлтайРоссияПроисшествия
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