На Алтае ребенок пострадал после падения на него футбольных ворот

БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту падения футбольных ворот на шестилетнего ребенка на стадионе "Дружба", в результате чего он получил переломы позвонков, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел еще в мае, но сообщается о нем только сейчас.

"По предварительным данным, 19 мая в вечернее время на территории стадиона "Дружба", расположенного в селе Кош-Агач Республики Алтай на шестилетнего ребенка, находящегося на стадионе, упали футбольные ворота, причинив ему телесные повреждения в виде переломов позвонков, повлекшие тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц муниципального казенного учреждения "Дирекция центрального стадиона "Дружба" по части 2 статьи 293 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.