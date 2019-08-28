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РИА Новости

Военные опробовали систему централизованной заправки авиации

12:32 28.08.2019 (обновлено: 22:05 28.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом впервые была использована в полевых условиях российскими военными в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые проходят на территории Центрального военного округа, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Впервые в полевых условиях используется автоматизированная система централизованной заправки топливом. В нее входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнерном исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции - более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять одновременно 6 самолетов менее чем за 10 минут", - сообщили в ведомстве.
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Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за 5 минут, его пропускная способность - 1200 литров в минуту.
В рамках учений двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане.
Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
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