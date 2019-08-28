Военные опробовали систему централизованной заправки авиации

КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом впервые была использована в полевых условиях российскими военными в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые проходят на территории Центрального военного округа, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"Впервые в полевых условиях используется автоматизированная система централизованной заправки топливом. В нее входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнерном исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции - более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять одновременно 6 самолетов менее чем за 10 минут", - сообщили в ведомстве.

Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за 5 минут, его пропускная способность - 1200 литров в минуту.

В рамках учений двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане.