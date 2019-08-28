"Ирландец" станет самым длинным фильмом Мартина Скорсезе

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Предстоящий гангстерский фильм Мартина Скорсезе , в котором снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, станет самой длинной киноработой американского режиссера, сообщает Independent.
Лента идет три с половиной часа, значительно дольше, чем его картина "Молчание" (два часа сорок минут).
Ранее стало известно, что "Ирландец" выходит в ограниченный прокат.
Так, в некоторых кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса картину можно будет увидеть с первого ноября, с восьмого ноября его начнут показывать в Великобритании, а 27 ноября он выходит на сервисе Netflix. Мировая премьера состоится на кинофестивале в Нью-Йорке 27 сентября.
В июне Скорсезе рассказал в интервью Associated Press , что только стриминговый сервис согласился профинансировать съемки фильма. Режиссер был готов на то, что его вообще не будут показывать в кинотеатрах: "Главным для меня было – снять картину".