"Ирландец" станет самым длинным фильмом Мартина Скорсезе

Лента идет три с половиной часа, значительно дольше, чем его картина "Молчание" (два часа сорок минут).

Так, в некоторых кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса картину можно будет увидеть с первого ноября, с восьмого ноября его начнут показывать в Великобритании, а 27 ноября он выходит на сервисе Netflix. Мировая премьера состоится на кинофестивале в Нью-Йорке 27 сентября.