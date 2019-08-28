"Укрэнерго" уведомила Россию об иске из-за крымских активов

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Оператор объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре по поводу утраченных активов компании в Крыму в 2014 году, сообщили в пресс-службе компании.

"Укрэнерго" требует компенсации за якобы нарушение Россией соглашения между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года и за "незаконную экспроприацию инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту".

"Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора", — говорится в заявлении.