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РИА Новости

"Укрэнерго" уведомила Россию об иске из-за крымских активов

12:30 28.08.2019 (обновлено: 14:17 28.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Оператор объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре по поводу утраченных активов компании в Крыму в 2014 году, сообщили в пресс-службе компании.
"Укрэнерго" требует компенсации за якобы нарушение Россией соглашения между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года и за "незаконную экспроприацию инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту".
"Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора", — говорится в заявлении.
В апреле 2018-го компания начала инвестиционный спор с Россией. Тогда они назвали свои потери "колоссальными" и оценили крымскую электросеть в миллиард долларов. Директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук также отметил, что на полуострове также остались два пансионата, где "оздоравливались" украинские энергетики.
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УкрэнергоМоскваООНУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ну если они на всех площадках заявляют об (утраченном)!!! имуществе значит согласны с утратой прав на данные объекты и соответственно признают право РФ на данное "имущество" из этого следует что они признают Крым Российским!!! Тогда почему на всех трибунах звучат возгласы о возврате полуострова??? Нестыковка получается!
28 августа, 12:43
ИИИсай Исаев
1950001
Странное мышление! Мы подарили, потом подарок забрали, когда окраина перешла на сторону НАТО. Какие компенсации? Мы же молчим за украденный газ в 2000-х, 3 млрд долларов кредита!
28 августа, 12:58
БНБарбос Н
810001
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