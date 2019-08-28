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РИА Новости
Культура

MusicAeterna исполнит 1 сентября оперу Моцарта "Так поступают все женщины"

12:29 28.08.2019
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© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкВольфганг Амадей Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт
© РИА Новости / Олег Макаров
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Коллектив musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит 1 сентября в Санкт-Петербургской государственной капелле концертное исполнение оперы Моцарта "Так поступают все женщины", сообщает пресс-служба банка ВТБ - генерального партнера оркестра и хора musicAeterna.
Серия концертов коллектива в Москве и Санкт-Петербурге продолжится 23 октября в Большом зале Московской консерватории, где музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям "Реквием" Моцарта.
В декабре Государственная капелла Санкт-Петербурга примет сразу два концерта с участием Теодора Курентзиса — жители и гости культурной столицы услышат Девятую симфонию Малера и концерт Рамо.

"Концерты коллектива musicAeterna собирают полные залы по всему миру, а оригинальные, порой самые неожиданные подходы к исполнению классических произведений, формируют современную музыкальную среду. Мы верим, что поддержка подобных значимых проектов в области искусства способствует развитию культурного уровня страны", — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Как отметили в банке, ВТБ оказывает поддержку musicAeterna с 2016 года. В 2019 году в Москве при поддержке банка уже прошли два выступления коллектива: 24 марта в Московской консерватории и 31 мая в концертном зале "Зарядье".
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КультураТеодор КурентзисВТБ
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