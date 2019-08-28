MusicAeterna исполнит 1 сентября оперу Моцарта "Так поступают все женщины"

Серия концертов коллектива в Москве и Санкт-Петербурге продолжится 23 октября в Большом зале Московской консерватории, где музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям "Реквием" Моцарта.

В декабре Государственная капелла Санкт-Петербурга примет сразу два концерта с участием Теодора Курентзиса — жители и гости культурной столицы услышат Девятую симфонию Малера и концерт Рамо.

"Концерты коллектива musicAeterna собирают полные залы по всему миру, а оригинальные, порой самые неожиданные подходы к исполнению классических произведений, формируют современную музыкальную среду. Мы верим, что поддержка подобных значимых проектов в области искусства способствует развитию культурного уровня страны", — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Как отметили в банке, ВТБ оказывает поддержку musicAeterna с 2016 года. В 2019 году в Москве при поддержке банка уже прошли два выступления коллектива: 24 марта в Московской консерватории и 31 мая в концертном зале "Зарядье".