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РИА Новости

МЧС проверило все школы перед началом учебного года

12:28 28.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МЧС проверило все российские школы перед началом учебного года, готовы принять учеников 99%, остальные закрыты на ремонт, сообщили в пресс-службе ведомства.
"МЧС России проверено и признано готовыми к началу учебного года 99% школ. Остальные закрыты на ремонт и реконструкцию. Учебный процесс в них не начнется в День знаний", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что всех учреждениях проверено наличие и работоспособность пожарной сигнализации, проинспектированы эвакуационные выходы и средства первичного пожаротушения.
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