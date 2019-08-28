МЧС проверило все школы перед началом учебного года

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МЧС проверило все российские школы перед началом учебного года, готовы принять учеников 99%, остальные закрыты на ремонт, сообщили в пресс-службе ведомства.

"МЧС России проверено и признано готовыми к началу учебного года 99% школ. Остальные закрыты на ремонт и реконструкцию. Учебный процесс в них не начнется в День знаний", - говорится в сообщении.