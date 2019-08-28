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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии стартуют курсы профобучения для людей предпенсионного возраста

12:27 28.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЖенщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЧЕБОКСАРЫ, 28 авг – РИА Новости. В Чувашии начинают работу бесплатные курсы профессионального обучения для жителей предпенсионного возраста, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики республики.
По его словам, обучение мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и женщин от 51 года до 55 летпроводится в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Курсы по компетенциям "Хлебопечение" и "Предпринимательство" проходят на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии, также открыт прием заявок на обучение профессиям портного и парикмахера.
В пресс-службе уточнили, что курсы по предпринимательству рассчитаны на полтора месяца – за это время слушатели изучат основы ведения бизнеса. Курс по хлебопечению займет три месяца. На лабораторно-практических занятиях можно изучить все технологические этапы приготовления хлеба и булочных изделий.
В пресс-службе добавили, что по окончании курсов слушателям вручат свидетельства о получении новой профессии или о повышении квалификации и паспорт компетенций.
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