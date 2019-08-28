Вышинский заявил, что рад решению суда об освобождении из-под стражи

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что рад решению суда в Киеве о своем освобождении из-под стражи, так как ждал его больше года.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Журналист находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", - сказал Вышинский в суде журналистам, трансляция велась в Youtube

Он также отметил, что Служба безопасности Украины наносила осознанный вред во время обысков в редакции, чтобы парализовать ее работу.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.