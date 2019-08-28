Россия и Индия позитивно оценивают состояние ВТС, заявил Лавров

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия и Индия позитивно оценивают состояние военно-технического сотрудничества, намерены развивать совместное производство военной техники, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общая позитивная оценка состояния и перспектив военно-технического взаимодействия, включая возможности расширения совместного производства современных видов вооружения", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром.
Лавров отметил, что стороны "договорились наращивать и многоплановую кооперацию в сфере освоения космоса, в сфере ядерной энергетики, в других высокотехнологичных областях".