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РИА Новости

Лавров: Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана

12:19 28.08.2019 (обновлено: 13:06 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
"Мы в более уже предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана. Пока еще они не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы. Поэтому такие усилия должны продолжаться", - подчеркнул он.
Министр добавил, что борьба с терроризмом должна продолжаться без каких-либо двойных стандартов.
"Вы знаете, что в силу целого ряда причин, включая развязанные США и их союзниками войны в Ираке, в Ливии, в Сирии, так называемое ИГ* (запрещена в РФ) уже расползается по другим странам, в том числе и в Афганистане, где игиловцы* пытаются окопаться на севере и пытаются создать там плацдарм для проецирования своей деятельности на Центральную Азию, на наших союзников в Центральной Азии. Есть беспокоящие сообщения, которые давно уже появились и не исчезают, о том, что некоторые наши западные коллеги проявляют двойные стандарты в отношении этой запрещенной СБ террористической группировки, пытаются использовать их для достижения своих односторонних геополитических задач в Афганистане ", - отметил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сергей ЛавровМИД РФАфганистанРоссияВ мире
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