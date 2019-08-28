Лавров прокомментировал призыв Трампа бороться с ИГ* в Афганистане

"Борьба с терроризмом, и с подпитывающим его наркотрафиком, - все это в центре нашей позиции по Афганистану. Цель всех наших усилий, которые мы предпринимаем и в московском формате, и в рамках деятельности тройки - Россия, США, Китай, к работе которой мы хотели бы подключить и другие страны, включая Индию, Пакистан, Иран, все эти усилия нацелены на то, чтобы содействовать такому политическому урегулированию в Афганистане, которое было бы приемлемо всем основным этноконфессиональным, политическим группам, которое опиралось бы на общенациональный консенсус и которое исключало бы угрозы терроризма, экстремизма, наркобизнеса, исходящие с территории Афганистана", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой.