Лавров прокомментировал призыв Трампа бороться с ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Борьба с терроризмом и наркотрафиком находится в фокусе внимания Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что в определенный момент России и Индии придется бороться с террористами в Афганистане.
"Борьба с терроризмом, и с подпитывающим его наркотрафиком, - все это в центре нашей позиции по Афганистану. Цель всех наших усилий, которые мы предпринимаем и в московском формате, и в рамках деятельности тройки - Россия, США, Китай, к работе которой мы хотели бы подключить и другие страны, включая Индию, Пакистан, Иран, все эти усилия нацелены на то, чтобы содействовать такому политическому урегулированию в Афганистане, которое было бы приемлемо всем основным этноконфессиональным, политическим группам, которое опиралось бы на общенациональный консенсус и которое исключало бы угрозы терроризма, экстремизма, наркобизнеса, исходящие с территории Афганистана", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой.
"Мы в более уже предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана. Пока еще они не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы. Поэтому такие усилия должны продолжаться", - подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.