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РИА Новости

Лавров прокомментировал призыв Трампа бороться с ИГ* в Афганистане

12:18 28.08.2019 (обновлено: 12:33 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Борьба с терроризмом и наркотрафиком находится в фокусе внимания Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что в определенный момент России и Индии придется бороться с террористами в Афганистане.
"Борьба с терроризмом, и с подпитывающим его наркотрафиком, - все это в центре нашей позиции по Афганистану. Цель всех наших усилий, которые мы предпринимаем и в московском формате, и в рамках деятельности тройки - Россия, США, Китай, к работе которой мы хотели бы подключить и другие страны, включая Индию, Пакистан, Иран, все эти усилия нацелены на то, чтобы содействовать такому политическому урегулированию в Афганистане, которое было бы приемлемо всем основным этноконфессиональным, политическим группам, которое опиралось бы на общенациональный консенсус и которое исключало бы угрозы терроризма, экстремизма, наркобизнеса, исходящие с территории Афганистана", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой.

"Мы в более уже предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана. Пока еще они не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы. Поэтому такие усилия должны продолжаться", - подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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