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РИА Новости
Архангельская область

В Архангельской области 2020 год объявлен Годом Федора Абрамова

12:17 28.08.2019 (обновлено: 12:18 28.08.2019)
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© РИА Новости / Юрий ИвановПисатель Федор Абрамов
Писатель Федор Абрамов
© РИА Новости / Юрий Иванов
АРХАНГЕЛЬСК, 28 авг – РИА Новости. В Архангельской области 2020 год объявлен Годом Федора Абрамова; соответствующее распоряжение подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Поморья.
В следующем году регион и вся страна отметят юбилей выдающегося писателя, уроженца деревни Веркола Пинежского района Федора Абрамова. Инициатива широкого всероссийского празднования юбилея писателя выдвинута жителями Пинежского района, писательской, научной и культурной общественностью Архангельской области и поддержана правительством региона, советником президента России по культуре Владимиром Толстым, говорится в сообщении.
"Федор Абрамов – знаковая фигура для архангельского севера, символ неравнодушия, заинтересованности в судьбе родного края. Его произведения повествуют о жизни наших земляков, всегда поднимая самые острые проблемы современности. Более того, и сегодня его книги не теряют своей актуальности. Мы обязаны сохранить его наследие и передать нашим потомкам", – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Министерству культуры Архангельской области совместно с оргкомитетом по подготовке и проведению юбилея поручено до 1 декабря 2019 года разработать план мероприятий по проведению в регионе Года Федора Абрамова. Органам местного самоуправления также рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании юбилея писателя.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
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Среди уже запланированных мероприятий - VII Международный театральный фестиваль имени Федора Абрамова "Родниковое слово", который пройдет 11-17 мая 2020 года в Архангельске, а также международная научная конференция "Братья и сестры в русском доме: творчество Федора Абрамова в контексте литературной и общественной жизни XX-XXI веков" в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова, намеченная на коней февраля 2020 года. Кроме того, будет проведена всероссийская акция "Читаем Абрамова всей страной".
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Архангельская областьИгорь ОрловАрхангельск
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