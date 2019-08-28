АРХАНГЕЛЬСК, 28 авг – РИА Новости. В Архангельской области 2020 год объявлен Годом Федора Абрамова; соответствующее распоряжение подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Поморья.

В следующем году регион и вся страна отметят юбилей выдающегося писателя, уроженца деревни Веркола Пинежского района Федора Абрамова. Инициатива широкого всероссийского празднования юбилея писателя выдвинута жителями Пинежского района, писательской, научной и культурной общественностью Архангельской области и поддержана правительством региона, советником президента России по культуре Владимиром Толстым, говорится в сообщении.

"Федор Абрамов – знаковая фигура для архангельского севера, символ неравнодушия, заинтересованности в судьбе родного края. Его произведения повествуют о жизни наших земляков, всегда поднимая самые острые проблемы современности. Более того, и сегодня его книги не теряют своей актуальности. Мы обязаны сохранить его наследие и передать нашим потомкам", – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Министерству культуры Архангельской области совместно с оргкомитетом по подготовке и проведению юбилея поручено до 1 декабря 2019 года разработать план мероприятий по проведению в регионе Года Федора Абрамова. Органам местного самоуправления также рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании юбилея писателя.