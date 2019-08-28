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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Дикая лига" режиссера Андрея Богатырева

12:14 28.08.2019 (обновлено: 12:16 28.08.2019)
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6 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Дикая лига" режиссера Андрея Богатырева и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- продюсеры Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ и Юлия ПЕРКУЛЬ;
- актеры: Дмитрий НАЗАРОВ, Евгений КОРЯКОВСКИЙ, Станислав ТИКУНОВ, Аделина ГИЗАТУЛЛИНА.

В широкий российский прокат приключенческий исторический фильм "Дикая лига" выходит 24 октября.
Картина основана на реальных событиях начала XX века. Это история парня из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жизнь в Москве. Судьба дает ему шанс попробовать себя в качестве профессионального футболиста. И это в те времена, когда игра принадлежала только аристократам! Найдя поддержку азартного и патриотично настроенного фабриканта Родиона Балашова, он участвует в создании первой народной команды и становится лидером, доказав, что русскому человеку все по плечу.

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