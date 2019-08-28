Пресс-показ фильма "Дикая лига" режиссера Андрея Богатырева

Участники:
- продюсеры Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ и Юлия ПЕРКУЛЬ;
- актеры: Дмитрий НАЗАРОВ, Евгений КОРЯКОВСКИЙ, Станислав ТИКУНОВ, Аделина ГИЗАТУЛЛИНА.
В широкий российский прокат приключенческий исторический фильм "Дикая лига" выходит 24 октября.
Картина основана на реальных событиях начала XX века. Это история парня из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жизнь в Москве. Судьба дает ему шанс попробовать себя в качестве профессионального футболиста. И это в те времена, когда игра принадлежала только аристократам! Найдя поддержку азартного и патриотично настроенного фабриканта Родиона Балашова, он участвует в создании первой народной команды и становится лидером, доказав, что русскому человеку все по плечу.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- продюсеры Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ и Юлия ПЕРКУЛЬ;
- актеры: Дмитрий НАЗАРОВ, Евгений КОРЯКОВСКИЙ, Станислав ТИКУНОВ, Аделина ГИЗАТУЛЛИНА.
В широкий российский прокат приключенческий исторический фильм "Дикая лига" выходит 24 октября.
Картина основана на реальных событиях начала XX века. Это история парня из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жизнь в Москве. Судьба дает ему шанс попробовать себя в качестве профессионального футболиста. И это в те времена, когда игра принадлежала только аристократам! Найдя поддержку азартного и патриотично настроенного фабриканта Родиона Балашова, он участвует в создании первой народной команды и становится лидером, доказав, что русскому человеку все по плечу.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/