Названа предварительная причина ЧП на заводе "Красное Сормово"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Причиной пожара на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, где погибли два человека, могло стать нарушение требований техники безопасности, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).
"Будет проводиться расследование ЧП – как внутренней комиссией, которая создана на заводе, так и следственными органами. По предварительным выводам, можно сказать, что это нарушение техники безопасности. Главное, чтобы руководство завода сделало соответствующие выводы, и руководство других предприятий", - сказал Никитин.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.