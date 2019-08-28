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РИА Новости

Названа предварительная причина ЧП на заводе "Красное Сормово"

12:14 28.08.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Причиной пожара на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, где погибли два человека, могло стать нарушение требований техники безопасности, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).
"Будет проводиться расследование ЧП – как внутренней комиссией, которая создана на заводе, так и следственными органами. По предварительным выводам, можно сказать, что это нарушение техники безопасности. Главное, чтобы руководство завода сделало соответствующие выводы, и руководство других предприятий", - сказал Никитин.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.
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Глеб НикитинКрасное СормовоСледственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьРоссияПроисшествия
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