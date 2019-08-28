Названа предварительная причина ЧП на заводе "Красное Сормово"

"Будет проводиться расследование ЧП – как внутренней комиссией, которая создана на заводе, так и следственными органами. По предварительным выводам, можно сказать, что это нарушение техники безопасности. Главное, чтобы руководство завода сделало соответствующие выводы, и руководство других предприятий", - сказал Никитин.